Москва, , 14:42 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий перевоз немаркированных сигарет крупными партиями физическими лицами, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Вводится запрет на перемещение физлицами по территории Российской Федерации немаркированной табачной продукции в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 г. табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 750 г. на одного человека.

Вместе с тем сейчас для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут ввозиться 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла поправки, повышающие акцизы на табак и электронные сигареты, а также на алкоголь. В 2021 году акцизы на табачную продукцию будут проиндексированы на 20%, в 2022—2023 годах — на уровень инфляции.

В то же время в сентябре президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соглашением предлагается установить в 2024 году индикативную ставку акциза на сигареты в размере 35 евро за 1000 штук и диапазон отклонения фактических ставок акцизов, действующих в государствах — членах Евразийского экономического союза, от индикативной ставки — не более чем на 20% в меньшую или большую сторону.

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