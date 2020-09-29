Москва, 29 сентября 2020, 14:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. Данную информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сейчас идет разговор с премьер-министром Японии», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Также он отметил, что вечером 29 сентября у российского лидера намечен ещё один телефонный разговор на международном уровне.
Ранее информационное агентство Kyodo сообщило, что президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.
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