Киев, , 14:42 — REGNUM На должность спикера украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) рассматривается дипломат Маркиян Лубкивский. Об этом сообщило 29 сентября издание Liga.net со ссылкой на три источника, близких к ТКГ.

«Коммуникацией по минскому процессу должен заниматься отдельный человек… Сейчас Лубкивский наиболее вероятный кандидат на должность спикера в ТКГ», — рассказал журналистам неназванный источник в офисе президента Украины.

Вопрос о назначении спикера может быть решён до 4 октября 2020 года, сообщили в издании.

Напомним, ранее Лубкивский был советником главы Службы безопасности Украины (СБУ). В данный момент он является советником заместителя председателя Верховной Рады Елены Кондратюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о создании в украинской делегации ТКГ должности официального пресс-секретаря заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников.

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