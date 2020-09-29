Душанбе, , 14:37 — REGNUM Открытие транспортного сообщения обсудили главы правительств Таджикистана и Узбекистана Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, сообщает агентство «Ховар»,

Стороны также обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества. По итогам 2019 года двусторонний товарооборот составил $362 млн. Стороны договорились довести этот показатель до $1 млрд.

Расулзода поблагодарил Узбекистан за помощь, оказанную в борьбе с коронавирусом. Арипов, в свою очередь, почеркнул важную роль президента Таджикистана Эмомали Рахмона в налаживании двусторонних отношений.

«Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл золотую страницу в сотрудничестве двух братских стран», — сказал премьер-министр Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Душанбе прибыл председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов. Он примет участие в седьмом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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