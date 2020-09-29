Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Военным США предстоит оценить, насколько быстро могут быть оснащены ядерными боеприпасами со складов стратегические бомбардировщики, подводные лодки и баллистические ракеты ядерными боеприпасами на случай прекращения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией. Как заявили знакомые с ситуацией источники газеты Politico, запрос к стратегическому командованию США в Небраске является частью стратегии давления на Москву с целью пересмотра условий нового Договора до президентских выборов в США.

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Как отметили собеседники издания, таким образом администрация Трампа хочет подчеркнуть серьёзность своих намерений добиться от Москвы продления СНВ-3 до 3 ноября (даты, когда в США должны состояться выборы президента страны) и на условиях Вашингтона. В Белом доме опасаются, что Россия затягивает переговоры по продлению соглашения, рассчитывая на победу кандидата от демократов Джозефа Байдена, который обещал продлить этот договор на более выгодных для Москвы условиях.

По словам одного из собеседников, администрация Трампа «пытается создать реальный стимул» для того, чтобы российская сторона села за стол переговоров и начала обсуждение. При этом высокопоставленные чиновники по контролю над вооружениями и военные считают этот шаг рискованным гамбитом. По их мнению, это может быть расценено как отсутствие дальнейшей заинтересованности Вашингтона, уже вышедшего из двух других связанных с ядерным оружием договоров с Россией, в каких-либо ограничениях на крупнейшие мировые арсеналы.

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«И это может подтолкнуть русских к подобным шагам», — считают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что проводимая президентом США Дональдом Трампом политика в сфере ядерного разоружения, направленная на разрыв международных соглашений, ведёт мир к стратегическому хаосу и неопределённому будущему.