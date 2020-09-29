Киев, , 14:27 — REGNUM Верховная рада Украины приняла за основу законопроект, изменяющий действующий сейчас закон о концессии.

Соответствующее решение на заседании сегодня, 29 сентября, поддержали 226 народных депутатов Украины при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Изменения состоят в том, что предлагается отсрочить начало функционирования электронной торговой системы для проведения концессионных конкурсов до 2022 года.

Инициаторы законопроекта выяснили, что таких систем не существует нигде в мире и Украине требуется время для ее разработки. «Коронакризис» и отсутствие средств в госбюджете привели к тому, что в течение последних лет ничего в этом направлении сделано не было.

Присутствующая на заседании Рады заместитель министра экономики Ирина Новикова сообщила, что есть договоренности с ЕБРР, которые помогут исправить ситуацию.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Украина передала в концессию первые порты — «Ольвия» и «Херсон». В ближайших планах правительства — передать на приватизацию Белгород-Днестровский морской торговый порт, а также порты Усть-Дунайск и Скадовск.

28 сентября министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что «Укрзализныця» подготовила ряд вокзалов страны к концессии. По его словам, сейчас осуществляются финальные технические шаги, чтобы запустить процесс. В Киеве уже подсчитали, что за счет передачи в концессию семи вокзалов можно привлечь инвестиции общим объемом в 3,8 млрд грн.