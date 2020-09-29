Тбилиси, , 14:28 — REGNUM Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Реваз Арвеладзе призвал ввести в стране чрезвычайное положение (ЧП) для предотвращения роста темпов распространения коронавируса. Это заявление, как передает 29 сентября агентство Report, он сделал во время пленарного заседания парламента.

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«Ситуация вызывает тревогу, и я считаю, что следует снова ввести чрезвычайное положение с ограничениями, которые не повредят бизнесу или повредят несильно», — цитируют журналисты депутата.

По мнению Арвеладзе, режим нужно будет отменить за несколько дней до выборов, а потом принять решение в зависимости от сложившейся ситуации. Депутат в конце выступления подчеркнул, что это является его личным мнением, а не предложением от правящей партии.

Стоит отметить, что в Грузии, по данным на 29 сентября, за последние сутки выявили 314 случаев заражения коронавирусом. Это более чем в десять раз превышает показатели на начало месяца. В правительстве заявили, что масштабных ограничительных мер вводить не будут.

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