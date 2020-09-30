Москва, , 07:46 — REGNUM В ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги 29 сентября политики договорились о встрече, сообщает информационное агентство Kyodo.

Ёсихидэ Суга выразил желание сотрудничать с администрацией России для подписания мирного договора.

Напомним, России и Японии не удалось подписать мирный договор после окончания Второй мировой войны из-за спора по поводу территориальной принадлежности Курильских островов.

Кроме того, несмотря на решённый территориальный вопрос, Россия и Япония договорились о реализации совместных экономических проектов на островах. Эти проекты будут проведены в рамках пяти областей: аквакультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и минимизация загрязнения окружающей среды. Совместные мероприятия будут направлены на укрепления доверия между двумя странами.

Это был первый разговор двух лидеров после того, как Ёсихидэ Суга вступил в должность премьер-министра Японии 16 сентября.