Москва, , 14:20 — REGNUM Российский президент Владимир Путин намерен поставить прививку от нового коронавируса, чтобы понизить уровень защитных мер. Об этом сообщил 29 сентября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Песков пояснил, что в случае с президентом действуют особые меры предосторожности. Вакцинация позволит понизить уровень этих мер.

«Он уже сам заявил, что он думает о прививке», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что население страны нужно скорее вакцинировать, так как пандемия развивается быстрее, чем предполагалось ранее.

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