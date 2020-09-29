Белград, , 14:27 — REGNUM Специальный посланник США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренел заявил 29 сентября на пресс-конференции, что соглашение в Вашингтоне было достигнуто, поскольку обе стороны решили разобраться со своими разногласиями, и что команды бывшего президента США и вице-президента Барака Обамы и Джозефа Байдена игнорировали эту проблему в течение восьми лет. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Это соглашение было достигнуто только потому, что сербы и косовары сказали друг другу: «Мы думаем, что наступил подходящий момент разрешить разногласия, потому что в США теперь заинтересованы в стабилизации обстановки на Балканах и готовы нам помочь». Мы сделали это, мы принесли мир на Балканы благодаря Соглашению об экономической нормализации отношений», — подчеркнул Гренел.

Гренел также затронул вопрос озера Газиводе, которое обе стороны согласились переименовать в озеро Трампа.

«Я сказал им, что мы создадим рабочие места, привезём инженеров, которые будут анализировать ситуацию, и мы снова вернулись к обсуждению названия озёра Газиводе. Обе стороны решили договориться о его официальном переименовании. В шутку я предложил назвать его озером Трампа», — указал Гренел.