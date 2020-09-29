Вашингтон, , 14:13 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео призвал прекратить насилие в Нагорном Карабахе.

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«Я должен сказать, что насилие, которое происходит в Нагорном Карабахе, надо прекратить. Все стороны должны внести свой вклад в поиски мирного решения», — сказал Помпео в эфире греческого общественного телевидения ERT.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. На линии соприкосновения начались обстрелы населённых пунктов. О жертвах заявляли как в Армении, так и в Азербайджане.

Ранее минобороны Армении сообщило, что на вечер 28 сентября подразделения армии страны в Нагорном Карабахе сбили 49 БПЛА, четыре вертолета и один самолет, а также подбили 80 танков и БМ, и 82 единицы автотранспортных средств ВС Азербайджана.