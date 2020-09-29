Киев, , 14:17 — REGNUM Кремль в нынешней ситуации вполне может пойти на ввод российский войск в зону конфликта в Нагорном Карабахе, заявил 29 сентября в эфире украинского телевидения политолог Владимир Фесенко.

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Эксперт отметил, что Россия является поставщиком оружия для Армении, и кроме того, в этой стране размещены российские военные базы.

С другой стороны, отметил Фесенко, Россия может не выступать на стороне одного из участников конфликта, а играть на противоречиях между Азербайджаном и Арменией, поддерживая напряжение в регионе, чтобы быть посредником.

Украинский политолог заявил, что в экспертных кругах России сейчас активно обсуждают идею российских «голубых касок», но при этом не пояснил, откуда у него соответствующая информация.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министерство иностранных дел Украины заявило, что «глубоко обеспокоено» в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Ведомство призывало стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта, а также выразило сочувствие родственникам и близким погибших.

Вечером 27 сентября по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. С российской стороны была выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боевых столкновений. В ходе беседы было отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния.