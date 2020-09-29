Москва, , 14:12 — REGNUM Заявления о поддержке одной из сторон в карабахском конфликте подливают масла в огонь. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В Кремле, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о какой-либо военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против этого и мы не согласны с такой постановкой вопроса», — сказал Песков.

По его словам, Россия призывает все страны, особенно своих партнёров, «таких, как Турция», сделать всё, чтобы убедить Армению и Азербайджан прекратить огонь и «вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Азербайджан «покончить с оккупацией своих территорий Арменией».