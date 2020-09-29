Киев, , 14:16 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом 29 сентября сообщило издание Strana.ua.

Дело под номером №4 200 000 000 001 695 было открыто по заявлению юриста из команды Андрея Портнова Карины Микитян.

Журналисты отмечают, что Порошенко подозревают в том, что он, будучи президентом Украины, мог вступить в сговор с чиновниками из министерства финансов страны и добиться кредитования своего предприятия «Ленинская кузница» (переименовано в «Кузницу на Рыбальском»). Сумма незаконной сделки составила 528,98 млн гривен или почти $18,6 млн.

Отмечается, что в 2020 году министерство финансов Украины под руководством Сергея Марченко выплатило по данному кредиту 101,77 млн гривен или почти $3,6 млн, поскольку завод отказался погашать долг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что в отношении политика открыто в совокупности 58 уголовных дел.

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