Джакарта, , 14:09 — REGNUM Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохамад Махфуд призвал все элементы общества взять на себя обязательство защищать Индонезию от подрыва радикальных группировок, сообщает Antara.

«Мы сталкиваемся с различными вызовами и угрозами целостности Индонезии, включая угрозу радикализма», — отметил Мохамад Махфуд.

Мохамад Махфуд призвал поддерживать усилия по достижению стабильности, безопасности и правоприменения, чтобы прийти к все более качественной Индонезии в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились провести онлайн-встречу.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и ЕАЭС договорились развивать долгосрочное партнерство