Москва, , 14:03 — REGNUM Корень конфликта в Нагорном Карабахе заключается том, что Армения «оккупировала 20% территории Азербайджана». Об этом в эфире «Радио КП» заявил азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы.

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Он отметил, что до «ползучая война» будет продолжаться до тех пор, пока не удаться решить этот вопрос. При этом дипломат отметил, что в настоящее время никаких мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном не ведётся.

«Сегодняшнее руководство Армении во главе с премьер-министром Пашиняном делает совершенно абсурдные заявления по переговорному процессу, чем его буквально уничтожают, — подчеркнул Бюльбюль оглы. — И сегодня никакого мирного процесса, мирных переговоров нет».

Как сообщало ИА REGNUM, обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. На линии соприкосновения начались обстрелы населённых пунктов. О жертвах заявляли как в Армении, так и в Азербайджане.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном указал на жёсткую предвзято-агрессивную позицию Турции по Нагорному Карабаху и необходимость остановить возможное вмешательство этой страны в ситуацию. С такой же просьбой повлиять на «деструктивную» политику Анкары Пашинян обратился и к федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель. В свою очередь Меркель призвала Ереван вновь начать переговоры с Баку в рамках Минской группы ОБСЕ.