Тбилиси, , 14:08 — REGNUM Глава фракции от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) в парламенте Грузии Роман Гоциридзе обвинил власти страны в запугивании населения перед приближающимися выборами. Об этом 29 сентября сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Политик прокомментировал перед журналистами драку между представителями ЕНД и правящей партии «Грузинская мечта» в селе Нахидури Болнисского муниципалитета края Нижняя Карталиния. Каждая из сторон конфликта обвиняет оппонентов в нападении. Гоциридзе заявил, что власти для давления на население используют так называемых «зондеров».

"Они запугивают соседей и ходят по районам. Если подобные случаи окажут влияние на результаты выборов, это тяжело закончится для сегодняшней правящей команды, этого им не простят ни народ, ни международное содружество», — заявил лидер фракции.

Он призвал прекратить совершать нарушения во время избирательного процесса.

Напомним, в Грузии 31 октября запланировано проведение выборов в парламент. Основными конкурентами на них, судя по данным рейтинговых агентств, будут ЕНД и «Грузинская мечта». При этом правящая партия намного опережает по популярности своего основного конкурента.

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