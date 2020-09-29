Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Более миллиона американцев уже проголосовали на президентских выборах 2020 года, сообщает британское издание The Independent (перевод Inosmi.ru). Это самое большое количество голосов в истории США, отданных за этот период.

По мнению экспертов, это связано с принятием законов, позволяющим безопасно проголосовать во время пандемии коронавируса, а также возросшим интересом к выборам.

В законы ряда американских штатов были внесены изменения, которые расширили систему голосования по электронной почте и досрочного очного голосования.

По самым последним данным, всего в 13 штатах проголосовало 1 012 211 человек. Между тем, по мнению экспертов, опрошенных изданием, цифры не указывают на то, кто победит в президентской гонке. Демократы имеют обыкновение голосовать досрочно, и поэтому в предварительных итогах их больше. Республиканцы приходят в больших количествах в день голосования.