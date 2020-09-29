Анкара, , 14:03 — REGNUM Власти Турции готовы оказать Азербайджану любую поддержку в условиях конфликта с Арменией. Об этом заявил 29 сентября глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу после посещения азербайджанского посольства в Анкаре, передает агентство Anadolu.

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«Турция всецело поддерживает Азербайджан. Настало время в корне решить проблему армянской оккупации», — подчеркнул Чавушоглу.

Он отметил, что Турция приложила много усилий, чтобы решить вопрос Нагорного Карабаха, и была рядом с Азерйбаджаном «и на поле боя, и за столом переговоров». Так будет и впредь.

Заместитель председателя правящей турецкой Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш добавил, что нападения Армении на Азербайджан расцениваются как посягательство на саму Турцию. Анкара, подчеркнул он, сделает всё для помощи братскому Баку.

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