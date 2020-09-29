Сеул, , 13:58 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва провела телефонный разговор с коллегой из Перу Марио Лопес Чаварри. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны обсудили ситуацию с коронавирусом, вопросы двустороннего сотрудничества, а также возможность участия южнокорейских компаний в инфраструктурных проектах Перу.

В рамках переговоров глава МИД Южной Кореи обратилась к коллеге с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).

В свою очередь, перуанский дипломат поблагодарил южнокорейское правительство за гуманитарную помощь, а также высоко оценил опыт и знания Ю Мён Хи в торговых вопросах.