Бишкек, , 13:55 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов объявил выговор министру здравоохранения Сабиржану Абдикаримову. Об этом стало известно в ходе заседания республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

Глава минздрава получил взыскание за ненадлежащий контроль за государственными закупками, проводимыми ведомством.

Также выговор объявлен статс-секретарю министерства здравоохранения Калысбеку Шадыханову — за недостаточную работу по вопросам, касающимся формирования запаса медикаментов, средств индивидуальной защиты и приобретения медоборудования.

«Я хочу подчеркнуть вашу большую ответственность за эпидемиологическую ситуацию на местах. Необходимо принять все меры безопасности и усилить контроль. Помните, что несете ответственность, в случае возникновения вспышки заболевания», — подчеркнул глава правительства, обращаясь к руководству минздрава.

Читайте также: Вице-премьер Киргизии: «Деньги потрачены, здравоохранение в упадке»