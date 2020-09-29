Белград, , 14:00 — REGNUM 29 сентября президент Сербии Александр Вучич принял с прощальным визитом посла Канады Кэтлин Чаба и поблагодарил ее за то, что во время ее трехлетней дипломатической службы в Белграде она способствовала укреплению политического диалога двух стран, а также сотрудничеству в различных областях, особенно в сфере экономики. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Президент Вучич и посол Чаба отметили, что приток канадских инвестиций увеличивается, поскольку на сербском рынке в настоящее время работает более 50 канадских компаний.

Они указали, что большинство из них специализируются на горнодобывающей промышленности и энергетике. Посол Чаба также отметила, что Сербия является очень привлекательным местом для инвестиций в различные экономические сферы. По её словам, канадские власти продвигают положительный образ Сербии среди бизнесменов, предоставляя им больше информации о «высокой результативности сербской экономики».

Два собеседника приветствовали вступление в силу Соглашения о воздушном транспорте и выразили надежду, что в ближайшее время будет открыта прямое воздушное сообщение между Белградом и Торонто, что будет способствовать улучшению экономических отношений, а также расширению контактов между гражданами Сербии и Канады.