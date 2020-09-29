Подгорица, 29 сентября 2020, 13:51 — REGNUM Черногория разделяет серьезную обеспокоенность возобновлением конфликтов в Нагорном Карабахе, заявил сегодня президент страны Мило Джуканович.
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«Мы присоединяемся к призыву президента Европейского совета Шарля Мишеля к прекращению военных действий, деэскалации и возвращению к переговорам. Диалог и сотрудничество — единственный путь к устойчивым решениям», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте президента Черногории.