Подгорица, , 13:51 — REGNUM Черногория разделяет серьезную обеспокоенность возобновлением конфликтов в Нагорном Карабахе, заявил сегодня президент страны Мило Джуканович.

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«Мы присоединяемся к призыву президента Европейского совета Шарля Мишеля к прекращению военных действий, деэскалации и возвращению к переговорам. Диалог и сотрудничество — единственный путь к устойчивым решениям», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте президента Черногории.