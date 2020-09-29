Москва, , 13:48 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил итальянского политика Сильвио Берлускони с днём рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил с Днём рождения бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики, лидера партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский лидер также пожелал Берлускони «доброго здоровья и скорейшего восстановления после перенесённого заболевания» COVID-19.