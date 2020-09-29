Киев, , 13:52 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают заявление партии «Слуга народа» о намерении провести параллельный подсчёт голосов на местных выборах, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 сентября.

Напомним, что соответствующее намерение озвучил накануне лидер партии Александр Корниенко. Политик, в частности, отметил, что проведения на всех избирательных участках страны параллельного подсчёта партия не обещает, но «основные моменты, города-миллионники, областные центры и областные советы будут охвачены».

Политолог Юрий Бутусов отмечает, что параллельный подсчет голосов на выборах проводит всегда оппозиция — «всегда и везде это делает тот, у кого нет власти».

Соответственно, подчеркнул он, Корниенко своим заявлением фактически признал полную неспособность президента Зеленского обеспечить правопорядок на выборах.

«Власть — недееспособна, демонстрирует партия власти. В системе Зеленского власть фрагментировалась и потеряла управляемость настолько, что даже его собственная партия вынуждена вести себя как оппозиция… «Слуги народа» видят то, что видит все общество — власть на местах и в центре раскуплена и разобрана разными группами влияния, олигархами, большими и мелкими князьками, друзьями, кумами, подругами. Зеленский раздал власть всем, и партии власти власть в результате сплошных «договорняков» не досталась вообще», — комментирует ситуацию эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны состояться 25 октября.