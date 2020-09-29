Стокгольм, , 16:26 — REGNUM Бывший глава комиссии по расследованию гибели в 1994 году пассажирского парома «Эстония» (Estonia) Магнус Курм согласен с бывшим министром обороны страны Энном Таппом, что виновником трагедии могла стать шведская подводная лодка. Более того бывший государственный прокурор считает, что власти Швеции могли скрывать информацию на протяжении 24 лет. Об этом 29 сентября сообщила газета Expressen.

Напомним, что обстоятельства гибели «Эстонии» стали предметом острых дискуссий и политических противоречий после того, как съёмочная группа Discovery обнаружила 4-метровую пробоину в судне.

Теперь премьер-министр Эстонии Юри Ратас требует проведения нового расследования по факту вновь открывшихся обстоятельств.

Магнус Курм, возглавлявший следственную группу по факту трагедии, после документального фильма Discovery уже утверждает, что он убеждён, что именно шведская подлодка потопила паром «Эстония», столкнувшись с ним. По его словам, Швеция могла скрывать информацию на протяжении всех этих лет.

«Разве это разумно, если государство, обладающее возможностью расследовать аварию, в которой погибло более 850 человек, не сделало этого? Разве шведы не отправили своих водолазов к затонувшему судну в 1994 году и проигнорировали его осмотр? Вероятно, они отправились туда и осмотрели все, что только можно осмотреть. Швеция врала нам прямо в лицо», — заявил Курм.

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