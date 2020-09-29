Севастополь, , 13:45 — REGNUM Власти Сербии требуют экстрадиции шеф-повара одного из симферопольских ресторанов, гражданина Сербии Славиша Карабашевича, который оказался в российском СИЗО из-за дружбы с бывшим президентом республики Слободаном Милошевичем. Но в этом деле много странностей. Об этом заявил севастопольский адвокат Карабашевича Владимир Попов.

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По его словам, официально Сербия не признает Крым территорией России, и в рамках существующей в Европе правовой логики должна была бы обращаться с запросом по поводу Карабашевича на Украину, с заведомо нулевым результатом.

Кроме того, между Россией и Сербией не отлажены механизмы экстрадиции, а проблемы с коронавирусом и запрет на авиационное сообщение делают ситуацию ещё более запутанной.

Также много вопросов вызывает и сам запрос сам запрос на экстрадицию, существование которого власти Сербии отрицают, подчеркнул правозащитник.

Адвокат подчеркнул, что сербские власти ссылаются на то, что якобы в 2017 году все ранее состоявшиеся решения в отношении Карабашевича о его причастности к убийству были отменены и вынесено новое заочное решение.

«В его отношении специально создаются условия, чтобы можно было человека вывезти за границу и с ним расправиться», — заявил в интервью «Рисуду» Владимир Попов.

Московский адвокат Славиша Карабашевича Александр Молохов напомнил об указе президента РФ Владимира Путина о продлении полного моратория в отношении перемещения иностранцев до 5 декабря 2020 года.

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«Если до февраля его не экстрадируют в Сербию, то он должен быть отпущен, потому что полтора года — это предельный срок содержания под стражей», — пояснил Молохов.

Он также добавил, что защита Карабашевича подала жалобу в Европейский суд по правам человека, но учитывая политический окрас дела, особо на страсбургское правосудие не рассчитывает.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин Сербии Славиш Карабашевич, который с 2007 года живёт в Крыму и работает шеф-поваром в различных ресторанах полуострова, по ходатайству прокуратуры в августе 2019 года был арестован Ленинским районным судом Севастополя на 40 дней. Поводом для этого стало вынесенный в декабре 2017 года приговор Основного суда города Пожаревац, признавшего его виновным в убийстве.

Как заявила супруга Карабашевича Любовь Степанова, в 90-е годы он воевал на стороне Югославии в конфликте в Косово. По её словам, дело в отношении её мужа было возбуждено ещё в 2002 году и является «местью властей страны».