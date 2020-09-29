Джакарта, , 13:40 — REGNUM Индонезия и страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились провести онлайн-встречу, сообщает Antara.

«Эта встреча демонстрирует твердую приверженность Индонезии и стран ЕАЭС к подготовке к более прочному долгосрочному партнерству, особенно в преодолении глобальных экономических проблем и замедлении экономического роста после эпидемии», — говорится в заявлении министерства торговли Индонезии.

Стороны проведут совместное исследование, чтобы изучить отношения и потенциал в торговле товарами, услугами и инвестициями.

Для Индонезии все более интенсивные отношения с ЕАЭС являются частью стратегии национальной торговой политики, ориентированной на нетрадиционные рынки. ЕАЭС занимает 24-е место по направлениям экспорта из Индонезии и 21-е место по импорту.

В 2019 году общий объем торговли Индонезии с ЕАЭС достиг 2,6 млрд долларов США, при этом объем экспорта и импорта составил 1 млрд и 1,5 млрд долларов США соответственно. Торговля в период с января по июль 2020 года снизилась на 22,16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что торговые соглашения между Индонезией и странами ЕАЭС повысят темпы торговли и инвестиций между ними.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Эфиопии, Джибути и Африканском союзе Аль Бусира Баснур заявил, что индонезийский продовольственный бизнес имеет возможность выйти на рынок континента.

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