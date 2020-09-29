Москва, , 13:38 — REGNUM Рабочие группы Госсовета «Экономика и финансы» и «Промышленность» предлагают скорректировать национальные проекты соответственно «Международная кооперация и экспорт», а также «Производительность труда и поддержка занятости». Их предложения озвучил на заседании президиума Госсовета челябинский губернатор Алексей Текслер.

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В частности, предложено создать институт «добросовестного экспортёра». Это нужно для того, чтобы реализовывать комплекс дополнительных преференций, упрощённый порядок взаимодействия с властью и сократить административную нагрузку. Также предлагается создать механизм льготного кредитования. Это актуально доя повышения производительности труда предприятий в сельском хозяйстве, строительстве и транспорте.

Также среди предложений — поддержка создания и работы корпоративных центров компетенций в плане производительности труда, сохранение порога выручки компаний для участия в нацпроекте по производительности труда на уровне 400 млн рублей, снятие ограничений по верхнему пределу выручки, включение дисциплины «Бережливое производство» в программы выпускных курсов средних профессиональных и высших учебных организаций с практикой на предприятиях-участниках нацпроекта и т.д. Как сообщало ИА REGNUM, заседание прошло вечером 28 сентября. Его провёл президент России Владимир Путин.

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