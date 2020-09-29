Джакарта, , 13:45 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Гон прибыл в Джакарту с официальным визитом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Индонезии.

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По их словам, 28 сентября представитель Южной Кореи провел встречу с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди, с которой обсудил пути укрепления двустороннего сотрудничества, включая вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом.

Стороны согласились с необходимостью расширения сотрудничества в сфере обороны, а также договорились провести переговоры на высоком уровне в формате 2+2.

Отмечается, что в рамках встречи глава индонезийского внешнеполитического ведомства также выразила надежду на укрепление торгово-экономического сотрудничества и увеличения объёма инвестиций в местную экономику.

Известно, что 29 сентября Ким Гон проведет видеовстречу с Генеральным секретарём Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Ли Джок Хоем, с которым обсудит вопросы сотрудничества между Южной Кореей и странами АСЕАН. Отмечается, что в рамках видеоконференции южнокорейский дипломат также намерен обратиться к генсекретарю с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).

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