Тегеран, , 13:39 — REGNUM Заявления в Саудовской Аравии о том, что на территории данной страны якобы действует ячейка Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана), являются безосновательными. Об этом 29 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Последние обвинения представителей Саудовской Аравии в адрес Ирана являются продолжением безосновательных и повторяющихся заявлений этой страны на протяжении многих лет», — приводит его слова пресс-служба иранского правительства.

Также он указал, что, по мнению Тегерана, саудовские власти выдумали дело против Ирана для того, чтобы «отвлечь общественное мнение и скрыть свои неудачные действия».

Как передавало ИА REGNUM, 28 сентября Управление государственной безопасности Саудовской Аравии сообщило о ликвидации ячейки террористов. Члены последней, как заявили в Эр-Рияде, были подготовлены на объектах КСИР в Иране.