Киев, , 13:36 — REGNUM 45% жителей Украины согласны с тезисом о внешнем управлении страной со стороны МВФ.

Данные соответствующего соцопроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова были представлены сегодня, 29 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем, 38% опрошенных считают, что такое сотрудничество дает государству необходимую экономическую помощь, 17% опрошенных не определились с ответом или же не согласны с озвученными тезисами.

Социологи также приводят данные в региональном разрезе — ожидаемо на западе Украины МВФ больше считают «помощником», а на юге и востоке «управляющим» страной.

В целом тезис о внешнем управлении разделяют 26% на западе Украины, 40% — в центре, 62% — на юге, 61% — на востоке. Тезис о помощи от МВФ поддерживают 58% опрошенных на западе, 43% — в центре, всего по 21% — на юге и на востоке.

Социологи отмечают, что исследование проведено с 14 по 19 августа 2020 года среди 2022 респондентов во всех регионах Украины, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что Украина не успеет ликвидировать государственную фискальную службу до конца 2020 года, хотя это является одним из главных условий сотрудничества с МВФ.