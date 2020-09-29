Брюссель, , 13:25 — REGNUM Черноморский регион имеет стратегическое значение и для НАТО, и для Грузии, поэтому для них очень важно продолжать развивать военное сотрудничество. Это заявление 29 сентября на пресс-конференции по случаю встречи в Брюсселе с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Грузия и НАТО работают вместе более тесно, чем когда-либо в прошлом. Мы сфокусированы на Черноморском регионе, развиваем наши морские возможности, береговую оборону Грузии, проводим визиты кораблей НАТО в грузинские порты», — заявил генсек военного блока.

Столтенберг отметил, что в НАТО стремятся расширить взаимодействие с Грузией. В качестве примера он привел работу над повышением эффективности при передачи данных с грузинских радаров. По словам генерального секретаря, это будет «хорошо для Грузии и стран НАТО».

Глава Североатлантического альянса также поблагодарил Тбилиси за участие грузинских военных в операциях НАТО в Афганистане.

Напомним, Гахария прибыл в Брюссель с первым официальным визитом, который запланирован на 29 и 30 сентября. В пресс-службе грузинского правительства сообщили, что премьер-министра также примут глава Евросовета Шарль Мишель, спикер Европейского парламента Давид-Мария Сассоли и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелль.

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