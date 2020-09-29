Москва, , 13:27 — REGNUM НАТО наращивает боевой потенциал в Европе, стремясь разрушить военный союз России и Белоруссии. Об этом заявил заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов 29 сентября в Совете Федерации на пленарном заседании VII Форума регионов Белоруссии и России.

Он отметил также, что усиленными темпами Североатлантический альянс разворачивает военную инфраструктуру в Прибалтике.

«Главная цель расширения военной активности — демонтаж военного союза Белоруссии и России», — подчеркнул Картаполов и добавил, что в таких условиях особенно актуально эффективное взаимодействие оборонных ведомств РФ и Белоруссии.

Он заверил, что российские Вооружённые силы смогут защитить интересы обоих народов и обеспечить безопасность Союзного государства в любых условиях.

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