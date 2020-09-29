Москва, , 13:15 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о квотах на выдачу мигрантам разрешений на временное проживание в Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Квота на выдачу разрешений на временное проживание в России будет распределяться соответствующими комиссиями, формируемыми в субъектах РФ, в порядке, определяемом правительством РФ.

При этом правительство получает полномочия по утверждению правил не только определения и перераспределения между субъектами РФ указанной квоты, но также правил корректировки этой квоты и правил установления и использования ее резерва.

Сейчас квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание ежегодно утверждается правительством РФ по предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов РФ с учетом демографической ситуации в соответствующем субъекте РФ и возможностей региона по обустройству иностранных граждан.

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