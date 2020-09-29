Париж,
29 сентября 2020, 13:11 — REGNUM Французские политики рассуждают о перспективах сотрудничества с Россией, но ни одного реального шага в сторону улучшения отношений Франция не сделала, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 29 сентября, комментируя высказывания главы
комиссии Сената
Франции
по международным делам и обороне
Кристиана Камбона.
Ранее Камбон в интервью «Коммерсанту» сказал, что
Россия и Франция могли бы основать новую, отличную от НАТО «структуру европейской безопасности». Также он сообщил о возможности визита Эммануэля Макрона в Москву после снятия «коронавирусных» ограничений.
«Председатель комиссии французского Сената по международным делам и обороне наговорил
в интервью
много всего «хорошего» об отношениях с нашей страной. Он даже, вроде как, и готов не обвинять президента Путина в личном участии в отравлении Алексея Навального. И совместную с Россией систему безопасности в Европе готов строить (только кто же ему даст?), и «вернуться к формату G 8»… По его рассуждениям, Франция нуждается в сотрудничестве с Россией, причём даже в Африке, и это действительно так.
На этом, однако, его положительное кредо заканчивается и начинается обычный разговор: дайте нам «жесты доброй воли», и тогда мы поставим вопрос о снятии санкций, обеспечьте выполнение Минских соглашений, и тогда… Вы сделайте жесты, а мы вопрос только поставим!
Интересно, российские партнёры француза в Совете Федерации помимо «положительного» сотрясания воздуха какие-то практические пожелания в адрес Франции выдвигают? Например, отказаться от введённых Парижем против нас односторонних санкций и вообще от санкционной политики? Или прекратить вмешательство во внутренние дела Белоруссии, вести себя менее нахраписто на Украине, заставить Киев выполнить свои обязательства по Минским соглашениям 2015 года?
Пока мы об этом ничего не услышали. Поэтому и всё сказанное французом повисает в воздухе. А поведение президента Франции, продолжающего требовать от нашей страны «объяснений» по «отравлению Навального» и поддерживающего тех, кто призывает к силовому свержению власти в союзной с Россией стране, делает перспективу визита Эммануэля Макрона в Москву, о которой как о прянике возвестил нам Кристиан Камбон, весьма и весьма проблематичной. Да и попросту в настоящее время ненужной«, — отметил Михаил Демурин.