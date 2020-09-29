Париж, , 13:11 — REGNUM Французские политики рассуждают о перспективах сотрудничества с Россией, но ни одного реального шага в сторону улучшения отношений Франция не сделала, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 29 сентября, комментируя высказывания главы комиссии Сената Франции по международным делам и обороне Кристиана Камбона.

Ранее Камбон в интервью «Коммерсанту» сказал, что Россия и Франция могли бы основать новую, отличную от НАТО «структуру европейской безопасности». Также он сообщил о возможности визита Эммануэля Макрона в Москву после снятия «коронавирусных» ограничений.

« П редседатель комиссии французского Сената по международным делам и обороне наговорил в интервью много всего «хорошего» об отношениях с нашей страной. Он даже, вроде как, и готов не обвинять президента Путина в личном участии в отравлении Алексея Навального. И совместную с Россией систему безопасности в Европе готов строить (только кто же ему даст?), и «вернуться к формату G 8»… По его рассуждениям, Франция нуждается в сотрудничестве с Россией, причём даже в Африке, и это действительно так.

На этом, однако, его положительное кредо заканчивается и начинается обычный разговор: дайте нам «жесты доброй воли», и тогда мы поставим вопрос о снятии санкций, обеспечьте выполнение Минских соглашений, и тогда… Вы сделайте жесты, а мы вопрос только поставим!

Интересно, российские партнёры француза в Совете Федерации помимо «положительного» сотрясания воздуха какие-то практические пожелания в адрес Франции выдвигают? Например, отказаться от введённых Парижем против нас односторонних санкций и вообще от санкционной политики? Или прекратить вмешательство во внутренние дела Белоруссии, вести себя менее нахраписто на Украине, заставить Киев выполнить свои обязательства по Минским соглашениям 2015 года?