Москва, , 13:08 — REGNUM Госдума приняла в третьем чтении закон о перечне экстремистских общественных и религиозных учреждений и организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Минюст России будет вести перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».

Он также будет вести перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

Одновременно закрепляется обязанность соответствующих должностных лиц или органов направлять в Минюст копии решений о приостановлении деятельности указанных объединений, об удовлетворении жалобы общественного или религиозного объединения на решение о приостановлении его деятельности, а также копии вступивших в законную силу решений суда по заявлению о ликвидации указанных объединений или о запрете их деятельности.

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