Москва, , 13:08 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский не видит смысла в заявлении нижней палаты парламента о ситуации в Нагорном Карабахе, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

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«Мы не дали причин конфликта, мы не дали рецепт, как выйти из него. Это детский лепет: прекратите огонь! Сейчас! Они бросили стрелять! Стреляли и будут стрелять! Все государства рождались и рождаются в огне войны», — заявил Жириновский.

Госдума приняла заявление о недопустимости применения силы и необходимости немедленного прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. В нижней палате российского парламента заявляют о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования.

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