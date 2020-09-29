Москва, 29 сентября 2020, 13:03 — REGNUM Госдума прекратила полномочия депутата Госдумы Вахи Агаева, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.
Агаев скончался 23 сентября от последствий коронавируса на 68-м году жизни. Нижняя палата парламента почтила минутой молчания его память.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким Вахи Агаева, отметив его заслуги в восстановлении экономики республики.
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