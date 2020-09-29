Аддис-Абеба, , 13:02 — REGNUM Посол Индонезии в Эфиопии, Джибути и Африканском союзе Аль Бусира Баснур заявил, что индонезийский продовольственный бизнес имеет возможность выйти на рынок континента, сообщает Antara.

«Индонезийская кулинария пользуется большим спросом в Африке. Это потому, что, во-первых, Индонезия широко известна в Африке», — заявил посол.

Еще одним фактором, поддерживающим кулинарный бизнес Индонезии в Африке, является разнообразие этнических групп, культур и продуктов питания.

Кроме того, продолжает развиваться торговое сотрудничество между странами Африки и индонезийскими компаниями, что побуждает все больше жителей Индонезии путешествовать, работать и жить в Африке.

«Посмотрите, на континенте с 55 странами и населением в 1,3 млрд человек есть только четыре индонезийских ресторана, а именно в Египте, ЮАР, Руанде и Судане. Между тем, рестораны из других стран, таких как Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Вьетнам, Ближний Восток, Италия и США, в Африке растут как грибы», — отметил посол Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан отметил свой 73-й день рождения.

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