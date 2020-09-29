Уфа, , 13:07 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров свои указом определил полномочия премьер-министра правительства региона Андрея Назарова. Соответствующий документ был опубликован 28 сентября на сайте официального интернет-портала правовой информации республики.

Согласно указу главы региона, премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров ограничен в некоторых вопросах. Он будет подписывать постановления правительства Башкирии, за исключением постановлений об утверждении положений о государственных комитетах, министерствах и ведомствах, а также о стратегии социально-экономического развития, лимитов количества служебных автомобилей и о предельной численности аппарата.

Кроме этого, Андрей Назаров не сможет подписывать распоряжения о внесении ежегодных отчетов о результатах работы правительства региона на рассмотрение в госсобрание республики, а также о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда республиканского правительства.

Отмечается, что он может подписывать по согласованию с главой Башкирии распоряжения по вопросам структуры аппарата правительства региона, а также назначения на должность заместителей руководителей органов исполнительной власти республики и руководителей организаций, которые находятся в введении правительства Башкирии.

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