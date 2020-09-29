Москва, , 13:01 — REGNUM Частичный переход на «удалёнку» обеспечит работоспособность Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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»Мы с вами должны принять все меры предосторожности, безопасность в этом плане должна соблюдаться. По-другому мы не обеспечим работоспособность Государственной думы», — отметил Володин.

Он сообщил о том, что будут вводиться меры предосторожности в том числе при организации работы, часть структур Думы уйдут на дистанционную форму работы.

По словам спикера Госдумы, в больницах с коронавирусом находятся уже 18 депутатов, в то время как по данным на 21 сентября таких было 10.

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