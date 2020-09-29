Ереван, , 12:58 — REGNUM В результате обстрела армянского города Варденис на границе с Азербайджаном погиб мирный житель. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

«Азербайджанские ВС нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Варденисского района, мишенью стало гражданское население, в результате чего погиб один мирный житель», — говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Армении в Facebook.

В ведомстве добавили, что Баку, используя «призывы международного сообщества о прекращении военных действий, при активной поддержке Турции расширяет зону боевых действий».

Как сообщало ИА REGNUM, обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. На линии соприкосновения начались обстрелы населённых пунктов. О жертвах заявляли как в Армении, так и в Азербайджане.

Ранее минобороны Армении сообщило, что на вечер 28 сентября подразделения армии страны в Нагорном Карабахе сбили 49 БПЛА, четыре вертолета и один самолет, а также подбили 80 танков и БМ, и 82 единицы автотранспортных средств ВС Азербайджана.

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