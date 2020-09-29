Киев, , 13:01 — REGNUM Президенты на Украине меняются, а мошеннические приемы в политике остаются такими, как были все времена, заявила на брифинге сегодня, 29 сентября, депутат Рады и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Таким образом политик прокомментировала прессе решение конституционного суда Украины отложить рассмотрение дела о незаконности открытия рынка земли, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Чтобы сорвать заседание суда, два представители президента «случайно» не смогли явиться на это заседание», — иронически отметила Тимошенко, добавив, что на самом деле имеет место «грубое препятствование правосудию».

Вместе с тем, такие действия власти, по мнению политика, означают, что все причастные к «протягиванию» документа через Раду понимают, что закон — неконституционный.

«Они точно знают — если будет беспристрастное, объективное рассмотрение дела в суде, этот закон имеет все основания быть признанным неконституционным», — добавила экс-премьер Украины.

Напомним, что ранее сегодня конституционный суд Украины отложил на неопределенное время рассмотрение дела относительно конституционности закона, открывающего рынок земли. В официальном комментарии отмечается, что судьи приняли соответствующее решение из-за отсутствия представителя президента Федора Вениславского, который является участником производства.