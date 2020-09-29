Сухум, , 13:05 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев прибыл в Сухум, где его принял президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба главы абхазского государства.

В пресс-службе отметили, что глава югоосетинского МИД прибыл для участия в праздновании Дня победы и независимости Абхазии. Он также передал Бжании поздравления с годовщиной знаменательного события от президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.

«Президент Абхазии и министр иностранных дел Южной Осетии обсудили широкий круг вопросов сотрудничества между нашими странами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что День победы и независимости Абхазии отмечается 30 сентября. В этот день в 1993 году страна была освобождена от грузинских захватчиков. В этом году из-за роста темпов распространения коронавируса в республике будут отменены военный парад и ряд других массовых мероприятий, которые традиционно походили по случаю праздника.