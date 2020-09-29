Москва, , 12:51 — REGNUM Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Вадима Деньгина (ЛДПР), Ольги Епифановой («Справедливая Россия») и Андрея Чернышева («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Вадим Деньгин представлял в Госдуме Брянскую, Калужскую и Тульскую области. Его полномочия прекращены досрочно — теперь он будет представлять в Совфеде Брянскую область.

Ольга Епифанова представляла в Госдуме северные регионы: Коми, Архангельскую область, ЯНАО, НАО и Югру, но 23 сентября глава Республики Коми Владимир Уйба назначил ее сенатором — представителем правительства региона в Совфеде.

Андрей Чернышев представлял в Госдуме Иркутскую область, 23 сентября Чернышев перешел на работу Совет Федерации, где сменил на посту Вячеслава Мархаева.

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