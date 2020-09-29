Барселона, Испания, , 12:50 — REGNUM Защита экс-главы правительства Каталонии Кима Торры подала апелляцию на приговор Верховного суда Испании, предусматривающий лишение для политика возможности занимать свой пост в течение 18 месяцев. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил адвокат политика Гонсало Бойе.

«Теперь мяч уже на стороне Конституционного суда. Посмотрим, завершится ли матч здесь, или уже в Страсбурге», — написал Бойе.

Издание La Vanguardia сообщает, что защита Торры попросила приостановить исполнение решения Верховного суда страны.

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