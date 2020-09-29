Москва, , 12:48 — REGNUM Госдума выступила в поддержку дипломатического пути урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

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«Мы за дипломатический путь урегулирования конфликта, за дипломатические решения. Давайте сделаем все, чтобы противоборствующие стороны слышали друг друга», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Президент многое делает для того, чтобы были урегулированы эти конфликты, отметил он, отметив при этом роль парламента.

«Правильно было бы сделать нам все, чтобы через парламентский диалог, наши коммуникации мы внесли в свой вклад в урегулирование и снятие напряжение, это непросто, когда друг друга видят через прицел», — подчеркнул Володин.

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