Москва, , 12:43 — REGNUM Госдума приняла заявление о недопустимости применения силы и необходимости немедленного прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

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В нижней палате российского парламента заявляют о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования.

Также депутаты призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу. Они заявляют о готовности оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) заверил, что российские парламентарии могут стать посредниками в мирном урегулировании ситуации. Он напомнил, что в 1994 году парламенты России и Киргизии обратились и миротворческий мандат был дан, подключилась Межпарламентская ассамблея СНГ, которая предложила варианты выхода, был подписан Бишкекский протокол.

Вместе с тем не все в Госдуме уверены в действенности заявления.

«Постановление мы примем, но это мертвому припарки. Баку и Еревану наплевать на это постановление, оно не к чему не обязывает», — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Конфликт из-за Нагорного Карабаха длится между Арменией и Азербайджаном почти 30 лет, с тех пор, как территория объявила о выходе из состава Азербайджана. Баку ее независимость не признает.

Столкновения между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжились утром 27 сентября 2020 года. Есть опасность разрастания конфликта и участия в нем других стран, в частности, Турция и Афганистан заявили о поддержке Азербайджана.