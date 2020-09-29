Минск, , 12:38 — REGNUM Минск всегда был и будет надежным другом и партнером для Москвы, заявил 29 сентября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

«Белоруссия всегда была и будет вашим надежным другом и партнером», — сказал он на пленарном заседании VII Форума регионов Белоруссии и РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения между Минском и Москвой и в дальнейшем будут развиваться последовательно и динамично.

Белорусский лидер также высказал уверенность в том, что данное мероприятие внесет весомый вклад в общее для двух стран благородное дело отстаивания исторической правды, а также в сохранение и приумножение традиционных ценностей и идеалов.

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